東呼即應：馬路中央玩分手 女子竟蹲坐逗留

【本報訊】合成肉雖不宜多吃，但起碼無安全問題，但在馬路上逗留卻隨時有機會成為「合成肉」。《東呼即應》近日發現網上流傳片段顯示，有情侶在旺角爭執，女子在馬路中間擾攘多時，最後更索性蹲坐，完全視運輸署《道路使用者守則》列明「行人不應在行車通道上逗留」如透明。

片段中，一名身穿白衣黑裙的長髮女子站在馬路中央，其後一名疑似她男友的牛仔外套男子上前欲將其勸離，惟該女子不理會男友，仍站在馬路中間。之後該男子轉身離開，卻被女子大力一把扯回，男子甩開後繼續離開馬路。在男子離開後該名女子又獨自在馬路中間抱頭蹲下，完全不顧自己正身處車水馬龍的路口中。

車輛被迫轉線繞行 根據片段，女子在男友離開後又獨自一人蹲在馬路中間最少一分鐘。該段路口處原本有3條行車線，女子正正是蹲在中間，不少車輛只能提前轉線。「馬路如虎口，不是給你拿來玩分手」，難道是想與另一半「合成永不分離的合成肉」。根據運輸署《道路使用者守則》列明，行人不應在行車通道上逗留。明明是可以選擇的，何解不選些正常的處理方法，例如「上番行人路」。