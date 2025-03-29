醫健：醫患同行：關注年輕中風

中風是本港第4號殺手，香港每年平均約有3,000多人死於中風，亦是導致殘疾的重要原因。筆者領導的香港大學中風研究組（HKU Stroke）早前的研究發現中風有年輕化趨勢，在2001至2021年期間香港的年輕中風（指中風發生於18至55歲）發病率由2001年每10萬年輕人中有42人中風，大幅增加近三成至2021年的60人。年輕中風患者有着不同的後遺症，大概21%在出院後3個月內出現中度至嚴重殘疾，6%的患者死亡，30%更患有抑鬱症，為家人和照顧者在身心靈及經濟上帶來沉重的負擔。

年輕中風的成因有很多種，包括一些在高齡中風患者中較為少見的頸動脈夾層分離、血管炎和莫亞莫亞腦血管疾病等。雖然如此，「三高」（即高血壓、高血糖和高血脂）仍然是導致年輕中風的主要原因。研究顯示很多年輕中風患者有「三高」，部分人甚至到入院時才被醫生發現。所以，我們對傳統的中風風險因素亦不容忽視。高血壓及中風的風險與高鈉（鹽）攝取量息息相關，我們的研究發現，本港40至65歲的市民每天的平均鈉攝取量約為14克，相比世界衞生組織建議的攝取量（即每天少於5克）高約3倍，情況令人憂慮！

有見及此，最近研究組推出了針對年輕中風的計劃–INSPIRE （Initiative for Nurturing Stroke Prevention, Innovation, Rehabilitation and Empowerment），旨在促進及推廣預防中風、創新技術、復康治療和賦權。計劃鼓勵大眾，特別是年輕人從改善生活及飲食習慣開始，實行「三低一高」（低鹽、低糖、低脂和高纖）飲食及恒常運動，以減低罹患中風及其他心血管疾病的風險。

香港大學中風研究組於成立至今一直致力推行中風研究、臨床服務，並透過實體和網上活動來提升公眾對中風的認知。我們也積極培育新一代醫護專才，並研發創新科技項目，為中風患者及照顧者在預防和管理中風，以至復康路上提供全面的支援。展望未來，我們期待繼續與各界攜手協力，推動醫社合作，共同努力對抗中風。了解更多有關中風的資訊可瀏覽https：//www.stroke.med.hku.hk/

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生