審批醫費減免 社工缺人手應對

【本報訊】政府早前公布公營醫療收費改革方案，明年起收費全面加價，同時會放寬醫療費用減免機制下的收入及資產限額。有社工工會昨表示，申請減免的病人需要向社署社工或醫管局醫務社工提交財務資料，由社工評估經濟和生活情況。他關注當局指病人日後可透過HA Go應用程式申請，是否繼續由社工審批，而以目前的社工人手，不可能處理140萬宗個案。

工會冀醫管局先初核 就當局目標讓市民透過「HA Go」減免，社署社工總工會主席梁建雄在電台節目表示，問題徵結在於人手，又指現時全港醫務社工只有數百人，即使連同社署社工亦只有約2,000人，未計當中有人屬行政工作崗位，強調若只由社工審批，現時人手不足以應付增加的申請數目。

梁又強調，醫務社工的工作應該是為病人提供輔導、離遠支援、家庭支持等服務，而非留意病人戶口、保險情況等行政工作，期望當局可以落實「兩級制」，改由醫院管理局其他崗位審批通過經濟審查的申請，有特殊原因的申請者，才交由社工審批。

另外，專科門診藥物收費將由目前每項收費15元、藥量最多16周，增至每項20元、藥量最多4周。醫管局總藥劑師崔俊明表示，新安排有助減少浪費，指以往較常出現浪費的藥物，包括撲熱息痛、輕度止痛藥、去瘀膏和止痕膏等，均屬有症狀才需服用或使用，變相在家中囤積。