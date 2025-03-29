港口社區系統免費 或推增值服務補開支

【本報訊】數字轉型是全球海運業的重要趨勢。立法會財務委員會昨日通過開立一筆為數逾2.15億元的新承擔額，用以開發及推行港口社區系統，以促進香港港口數字化、推動智慧港口發展。雖然在席議員都支持方案，但關注系統推出初期基本服務不收費的安排，如何持續營運。當局指愈多人使用，該系統所達致的效益就愈高，而免費的安排就是要吸引用家，當系統形成市場需求後再推出收費的增值服務來彌補開支。

議員陳紹雄指系統構建過程中有先導計劃，讓一些用家使用過，理應有信心會有用家使用，當局何以仍擔心系統推出時沒有用家？議員林振昇則關注將來釐定增值服務的收費會採取甚麼原則；若要加價會採用甚麼機制。

愈多用家 效益愈高 運輸及物流局副局長廖振新回應指，鑑於系統愈多人使用，所達致效益就愈高，畢竟系統是新事物，業界已有其工作方法或系統，如一開始需收費才可加入，難度就會很高。免費使用的安排無關信心問題，而是一種鼓勵、促使用家加入系統並提供多一些資料，他說如追蹤鏈其中一個環節是沒有資料的，就會失去功能，所以一開始就必須讓用戶群具有一定的規模，而且愈大愈好。經權衡後，決定開始時不收費以吸引多一些用戶。在申請撥款、構建和運作的4年間，當局須確定未來的收費方法，如系統在將來有市場需求，相信增值服務收費可以支持整個系統的日常營運。

廖續指，政策背後的理念很清楚，原則就是用者自付，希望收費可令系統持續經營、毋須政府補貼，當然也會牽涉到加價問題，有關情況是會諮詢業界的。

議員何敬康留意到系統進行服務費用當中，2025/26年度的雲服務預算是200萬元，但2026/27年度則暴增至620萬元，關注費用暴增的原因。他又要求交代，項目新增1,709萬元的非經常員工開支，相關職責和工作內容是甚麼。運輸及物流局副秘書長暨海運及港口發展專員陳婉雯解釋，當局目標在2025年內完成構建系統，翌年1月推出，期間雲服務只有3個月；2026/27年度的雲服務則是一整年的費用，因此開支會大了很多。至於非經常性開支，是涵蓋運輸及物流局裏面一個管理團隊的開支，當中包括現有人員，以及新聘的一些資訊科技人員。