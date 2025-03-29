亂拋垃圾店舖阻街 掃身份證即場印罰單

現時，食環署前線執法人員需在紙本通知書上人手填寫違例資料，再由後勤人員核對並輸入至後端數據系統。在新系統下，執法人員可透過部門分發的手機上之應用程式，掃描違例者的香港身份證，即時匯入身份資料，並自動填寫日期、時間、地點和執法人員資料，相關資料會自動同步至後端系統。政府指此舉可減少人手錯誤，並提升執法效率。當局強調，手機應用程式只會掃描及匯入資料，不會儲存身份證圖像，部門為執法收集的資料維持不變。為配合便攜式打印機的列印尺寸，通知書格式需要精簡，因此環境及生態局局長根據《條例》第17A條的權力，訂定相關定額罰款通知書的格式。