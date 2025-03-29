油塘水泥廠違規 環保署迄發39傳票提刑檢

【本報訊】立法會在本月19日三讀通過《2024年空氣污染管制條例》的修訂案，政府昨日刊憲，條例於4月11日生效。環保署發言人表示，《條例草案》授權環保署署長可在其有合理因由相信某處所有無牌指明工序作業進行時，向有關處所發出封閉通知，該項授權對於該署處理如油塘東源街20號及22號兩間水泥廠違規運作起了決定性的作用。該署又指，至今已向廠方發出共39張傳票提出刑事檢控。

環保署指，修訂後的條例可更有效打擊無牌指明工序作業，並引入法定封閉通知機制，完善指明工序下「水泥工程」的涵蓋範圍和「處所」的定義，避免被錯誤解讀或規避監管的情況。如條例指明工序（包括水泥工程）屬可引致嚴重空氣污染的主要源頭，必須按《條例》取得有效指明工序牌照定方可進行。兩間位於油塘東源街的混凝土廠指明工序牌照因為未能符合《條例》的相關要求，早於2021年4月及2022年4月被拒絕牌照續期。其後廠方雖透過上訴、被駁回後再司法覆核和各種司法程序拖延，繼續在無牌的情況下運作，導致空氣污染及環境滋擾問題持續，影響附近居民的生活和健康。

東主指4月初停產 《條例草案》獲通過後，相關廠房的東主通知，除涉及清拆廠房的工序外，將於4月初停止生產混凝土及相關運作。環保署又稱，至今已向廠方發出共39張傳票提出刑事檢控，觀塘裁判法院已於去年10月4日裁定其中兩項有關沒有遵從空氣污染消減通知的控罪成立，另外28項控罪將於今年4月7日進行聆訊，餘下的9宗違規個案則仍在處理中。該署會繼續密切監察，若發現上述兩間混凝土廠在《條例草案》生效後，仍漠視牌照要求無牌運作，定必按新修訂《條例》賦予的職權嚴肅跟進，以停止有關無牌指明工序運作，保障油塘區內居民的健康。