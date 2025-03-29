指數加幅未達門檻 港鐵今年凍結票價

政府統計處昨公布去年12月運輸業名義工資指數按年升3.1%，該數據代入港鐵票價調整機制方程式後，得出今年港鐵票價加幅1.45%，因其加幅未觸及加價門檻的1.5%，故港鐵今年須按機制凍結票價。此外，計及今年結果，料港鐵明年須處理3.41%延後加幅，惟屆時仍須按機制決定是否加價。有議員建議設立自動取消機制，將未能啟動的延後加幅全部撤銷。

現時港鐵票價調整方程式主要參考兩組政府數據，包括對上一年12月綜合消費物價指數按年變化，以及對上一年12月運輸業名義工資指數按年變化。該兩組數字各自除半後相加，再減去與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則須延遲至下一年才可加或減價。同時，若票價可以上調，增幅亦不能高於對上一年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變化。

2023年檢討機制後首凍價 上述所需數據中，去年12月運輸業名義工資指數按年升3.1%，去年12月綜合消費物價指數按年升1.4%，生產力因素為0.8%。按港鐵票價調整機制方程式，得出今年港鐵票價加幅為1.45%，因加幅未觸及加價門檻的1.5%，所以港鐵今年須按機制凍結票價，相關加幅會撥入延後加幅。

港鐵表示，原定今年要處理的1.91%延後加幅，按機制延後至明年處理。另外，去年票價調整時有0.05%加幅需明年追回，連同今年1.45%加幅，估計明年港鐵合共需要處理3.41%延後加幅，惟屆時仍須按港鐵票價調整機制方程式，以及上一年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變化，決定是否需要加價。

翻查立法會文件，兩鐵自2007年合併以來，港鐵曾於2008年、2009年、2017年、2020年、2022年及今年凍結票價，而今年亦是自2023年港鐵檢討票價調整機制後，首次凍結票價。減價方面，港鐵除了合併當日下調過票價外，只於2021年再減過一次價，當年減幅為1.85%，其餘年份均為加價。

議員倡自動取消延後加幅 議員陳恒鑌認為，港鐵將加幅延後的做法，只會不斷滾存累積加幅，建議設立自動取消機制，將未能啟動的延後加幅全部撤銷。他又指，過去已多次向局方反映，惟一直未獲回應，他將於兩年後再次檢討票價調整機制時，提出上述意見。他提到，港鐵去年業績錄得157.72億元盈利，期望港鐵與市民共度時艱，包括凍結各類月票及都會票售價，以及推出更多車費優惠，例如重設「搭10送1」優惠，以及與其他交通工具設立轉乘優惠等。

議員張欣宇指出，現時港鐵滾存3.41%延後加幅未處理，假設港鐵今年全年業績不錯，明年可考慮給予一次性的回贈，變相市民暫時感受不到加幅。他引述港鐵曾指願意考慮一次性回贈，惟長期不加價，一旦營運成本不斷上升，若票價沒有調整或有機會跑輸通脹，變相難以自負盈虧。他又指，若票價調整機制方程式的計算結果，經常觸及「封頂機制」、即加幅大於上一年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變化，有需要檢視方程式是否合理。