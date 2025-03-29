房屋條例修訂草案 4‧2首讀及二讀

條例草案主要涉及3個方面，包括引入嚴重濫用公共租住房屋的新罪行；賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料；及延長虛假陳述、拒絕提供資料及非法讓與罪行的檢控時效，令打擊濫用公屋的措施更具阻嚇力。

政府發言人表示，公共房屋是社會寶貴資源，必須編配給真正有需要人士及合理善用。今屆政府上任以來已實施一系列加強打擊濫用的措施。香港房屋委員會在2022年7月至今的兩年半內，收回約7,000個被濫用或違反租約的公屋單位，成效顯著。房委會會持續加強打擊濫用公屋的力度，以確保公屋資源聚焦地協助最有需要的人。