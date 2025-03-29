元朗攸壆路 首項簡屋交鎖匙 扣分制同步實施

南區4月完成入伙 居民稱空間增多 政府自2022年《施政報告》公布興建簡約公屋，以紓緩輪候公屋人士壓力。元朗攸壆路簡約公屋作為第一個落成並入伙的項目，由昨日起正式分階段入伙。有居民對入伙感到十分興奮，並稱以往居住環境惡劣，現時一家四口搬入簡約公屋空間大很多；而交通問題方面，居民則指影響不大，會早些起床上班上學。

記者昨到元朗攸壆路的簡約公屋，該項目分為南區及北區，目前北區尚未開放，會先由南區開始入伙，首周會每日入伙50戶，之後每日有100戶入伙，預計於4月左右完成南區入伙，隨即開展北區入伙工作。南區設有不少設施配套，例如自助洗衣、超市、便利店、兩餸飯店及流動銀行服務等，此類服務商店都會比市價便宜。

內有基本設備 不可裝修 由示範單位可見，簡約公屋會提供熱水爐、坐廁及層架等基本設備，但其餘電器都要居民自費購買。房屋局提醒，項目採組裝合成建築法，居民不可裝修，若原裝設備有損壞，在自然耗損的情況下營運機構會幫忙修理。

房屋局過渡性房屋專責小組主管張浩智表示，入伙後巴士和小巴已隨即營運，能夠直出元朗、上水和大欖隧道轉車站等。張又稱，管理公司已聘請了3名居民做保安等職位，承諾邨內工作職位會優先聘請簡約公屋居民。值得留意的是，簡約公屋與公屋一樣採用扣分制，若居民被扣滿16分會被「踢走」，但不會影響輪候公屋時間。

與女兒一同入伙的關太已輪候公屋約4年，她對新居入伙十分開心，又稱以往居住元朗區200多呎的劏房，一家四口每月需要7,000元至8,000元繳付租金加水電煤，現時入住此處租金不足2,000元，可以節省不少，又指此處環境十分大，可以讓一對子女有更多活動空間。

同樣是一家四口入伙的鄒太則表示，輪候公屋已約3年，很高興能入住簡約公屋，因早前居住荃灣劏房約300呎，月租卻要約一萬元，又要與「四大長老」一同居住，8人之家十分擠迫，現時月租不足2,000元，省下的錢可以讓兩個女兒上補習班或興趣班。

2156單位 最高1630元租 元朗攸壆路簡約公屋總共有2,156個單位，當中包括1,767個一人至兩人單位及389個3人至4人單位，分為南北兩區，共有10座，每月租金約880元至1,630元，由領先管理有限公司及東華三院聯營。