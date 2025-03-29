海外擁躉聚首場館 氣氛熾熱

【本報訊】七人欖球賽是本港主辦的極具人氣的國際體育盛事，昨日盛事開鑼，場館一帶擠滿大量外籍觀眾，不少均是球隊的海外擁躉，來自斐濟、澳洲及英國的球迷，各自拉起球隊所屬國家的國旗、穿上隊服支持愛隊，觀眾更延續七欖「扮嘢」的傳統，以各種奇特打扮入場，現場一片嘉年華氣氛。

延續傳統 奇裝異服入場 來自悉尼的Ken表示，自己非常喜歡七欖的氣氛，以往亦會專程來港觀賽。對於今年的七欖移師到啟德主場館舉行，他就認為新場館非常壯觀，形容在外國、在悉尼亦很難找到這種場地，又指場館的外觀及規模甚至比悉尼的場地好。

球迷Dave與Michael是英國旅客，也是英國隊的球迷，二人過去10多年亦會專程來港觀賞七欖。今年換到啟德主場館觀賽，二人坦言未知新場地的內部配套如何，例如食物、飲料、洗手間等，又指以往大球場允許球迷自攜食物入場，惟今年不准，可能會影響本地球迷。他們又表示，七欖最重要的是氣氛，希望今年賽事的氣氛會如以往般好。