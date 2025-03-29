帶旺九龍城食肆 料增兩成生意

【本報訊】香港國際七人欖球賽昨日起一連3日在啟德體育園舉行。九龍城區區議員指社會重視交通安排，港鐵與巴士公司有與區議會緊密聯繫，溝通後有改善特別巴士線和的士上落客區。有九龍城餐廳東主指，留意到近期啟德體育園活動散場後，區內食肆生意增長大約20%。

九龍城區議會提振地區經濟專責工作小組主席黃文莉在電台節目表示，今屆賽事新增七欖球迷村，附近設有啟德美食海灣嘉年華，相信會吸引市民到場飲食。不過她相信大部分來賓會去到九龍城或啟德零售館等享受餐飲，特別是九龍城有多款不同特色美食，例如泰國美食「其他地方搵唔到」，故相信不少球迷去完七欖後會到九龍城用餐。

配合人流延營業時間 被問到港鐵會在屯馬綫加強列車服務，並實施人流管制，以上措施是否足夠。黃文莉相信不會有阻塞情況出現，因為在測試賽時，人流疏散安排非常順利，是次七欖的不同時段都有人進出，不是集體一個時間「入去」，再集體一個時間離開，故對人流疏散有信心。

九龍城餐廳東主林振成則表示，感受到啟德體育園周邊生意增長，距離步行啟德體育園的腳程大約20分鐘。早前啟德測試賽和開幕禮時，當時的人流明顯有增加，目測都有20%至30%的人流增長。現時店舖的營業時間有調動，疫情前店舖打烊時間為凌晨3時，在疫情期間飲食業蕭條，打烊時間為10時至11時，現時啟德體育園開幕後，打烊時間則為凌晨1時。

被問到有多少人散場後仍留在當區消費？林振成指啟德餐廳數目有限，在九龍城潮州菜、火鍋店都有出現排隊的情況，可見「係睇完騷嚟嘅朋友仔」，令生意增長有約20%。