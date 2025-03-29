體育園直達車缺乏 七欖球迷：行到氣咳

賽事一連3日 首度移師啟德 耗資319億元、歷時6年建成的啟德體育園主場館，昨日起一連3日舉行「香港國際七人欖球賽」，是首次在主場館舉辦的大型盛事。昨日一早，場館已有賽事舉行，球迷陸續入場。開幕禮於傍晚舉行，期間上演全長約3分鐘的激光投影表演。有外國球迷認為，啟德體育園的場館規模非常大，甚至在外國亦難有同等級數的設施；亦有本地球迷認為前往主場館「行到氣都咳」，希望日後可以增設更多接駁交通工具。

昨起開鑼的七欖賽事為香港迎來四方客，大會亦舉辦多個活動增加氣氛，整個賽事周末，共有18支樂隊、6位DJ及6支舞蹈團隊帶來精彩表演。昨首日賽事於晚上9時結束，大量觀眾賽後魚貫離場，到港鐵站後亦未見乘客擠滿月台一面，疏散迅速。

揭幕激光投影表演 呈現獅子山 昨晚揭幕的激光投影表演有多個元素，包括飛機飛越香港地標獅子山，亦有獅子咬着欖球，寓意七人欖球賽在港揭幕。同時表演中還有香港高樓大廈景色配以天星小輪及電車，並有七欖由1976至2024年的歷年冠軍隊伍。

本地球迷梁先生昨早到啟德體育園觀賽，他是國際七欖的忠實擁躉，多年來均會到場支持，「差唔多有就睇」。被問到今年賽事在啟德舉辦，與以往位於銅鑼灣的香港大球場有何分別，他就直言「太遠」，由於自己已年屆七旬，到主場館的路段「行到氣都咳」。不過他亦表示，新場地的設備較齊全，雖然地點較遠，惟仍較大球場好，若「有車直達、有接駁車嚟到主場館就一流」。

售逾9成門票 料近14萬人入場 七欖是本港極具人氣的一項體育盛事，超過30年一直於銅鑼灣「香港大球場」舉行，今年就首次移師至啟德主場館，是該場館投入使用後首項大型體育賽事。據活動主辦方透露，賽前已售出逾九成門票，預計3日比賽共有13.8萬名觀眾入場。