候逾30小時轉院心臟屢停 八旬嫗裁死於自然

【本報訊】八旬婦於3年前年入住佛教醫院時直腸出血，須轉往伊利沙伯醫院治療。惟因正值新冠疫情第五波，需等候逾30小時才轉院。轉院後老婦多次心臟停頓，最終老婦兒子決定讓她自然死亡。死因庭早前展開研訊，至昨日死因裁判官林希維裁定老婦死於自然，死因為慢性缺血性心臟病急性發作。

死者兒：都無理由遲得咁離譜 本案研訊對象是司徒彩梨，她在1938年出生，並於2022年3月離世，終年84歲。本案由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。死因裁判官裁決時指，今次事件問題癥結在於香港面對前所未有的挑戰，當時正值新冠疫情第五波，市民對救護車服務需求大，無證據顯示死者未能及時得到救護車服務，是跟消防處緩急優次有關。死因裁判官並沒有提出建議。裁決後，死者兒子稱感到「少少釋懷」，但仍質疑等候救護車逾30小時，「遲都無理由遲得咁離譜」。

研訊證供顯示，死者於2022年2月6日到伊利沙伯醫院求醫並留醫，至3月2日轉到佛教醫院做復康治療。3月5日凌晨，死者因直腸出血，須再送返伊院。由於事發時正值第五波疫情，救護車不足，最終在事隔逾30小時後，至3月6日早上，才完成轉院。同日，死者心臟曾停頓兩分鐘，翌日亦再次心臟停頓。死者兒子最終決定讓她自然死亡。3月8日凌晨1時許，死者離世。醫管局一方在結案陳詞階段指出，疫情屬特別情況，院方已經盡力催促救護車到達。案件編號：CCDI-123/2023