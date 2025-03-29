拳毆腦出血留醫10日不治 菲漢謀殺女友案開審

【本報訊】一名菲律賓男子涉嫌在2021年12月的一次聖誕聚會後，跟女友「吵大鑊」，並曾在灣仔住所拳打女友，令對方重傷至失禁，女友於送院10日後不治。該菲律賓漢早前被捕，並表示願意就事件承認誤殺罪，但否認謀殺罪，惟控方不接納其答辯，繼續檢控他謀殺罪。案件昨日在高等法院開審，據控方指，被告施襲後沒有即時報警，到翌日才由鄰居報案。

聖誕聚會後 返劏房爭執 現年45歲的菲律賓籍被告Valencia Bernie Macatangay，在港任職傭工。他被控於2022年1月2日在香港，謀殺Quiabang Ivy Villaluz。控方透露，被告願意承認誤殺罪，但控方不接納，案件隨即開審。

控方開案陳詞指，事發時被告是死者的男友。2021年12月22日，兩人出席聖誕聚會後返回灣仔劏房單位，兩人開始爭吵，期間被告襲擊死者，包括毆打死者的頭部。死者有多處瘀傷，不能如常站起或進食，甚至出現失禁。控方指，被告應知道死者需要接受治療，但他沒有打「999」或叫救護車。直至翌日，被告叫其他住客看望死者，對方隨即報案。死者在12月23日晚上入院。她留院10日後，於2022年1月2日獲宣告死亡，死者死因是腦出血。案件編號：HCCC 226/2023