500萬歐元搶錢事敗 當街斬人治安壞 又揭假難民作歹

拘4匪曝分工伏擊睇水 最細17歲 近日抵港進行加密貨幣買賣的土耳其籍男商人，本周四（27日）獨自拖着裝載共500萬歐元（約4,191萬港元）現金的手提袋及行李篋，途經尖沙咀彌敦道時，突遭兩南亞匪伏擊搶劫行李。事主反抗力保不失，惟糾纏間頭部中刀倒地，匪徒事敗逃去。執法部門經調查後，同日於旺角及油麻地區以涉嫌「企圖行劫」拘捕4名巴籍漢，當中兩人持「行街紙」留港，其中一名疑犯僅17歲。初步調查顯示，被捕人包括兩名施襲匪徒，另兩人負責「睇水」及事後棄置利刀及衣物。南亞兵團及假難民公然在光天白晝於鬧市伏擊搶劫，反映本港治安崩壞，簡直無法無天。

一名於本周三（26日）抵港進行加密貨幣買賣、持土耳其護照的27歲男子，於本周四下午4時45分，獨自攜帶裝有共500萬歐元現金的手提袋及行李篋，在途經尖沙咀彌敦道68號對開，突然遭兩名男子從後伏擊，並且企圖搶去其行李，其中一人更手持利刀逞兇。事主奮力反抗，最後力保不失，匪徒眼見事敗，旋即往佐敦道方向逃去。

左額捱刀傷 事主破相 事主與匪徒糾纏間，頭部中刀受傷倒地，他其後自行報案求助。救護員接報趕至，經初步檢查之後，證實事主左額有約10厘米長刀傷，幸無傷及眼睛及其他主要器官，他經敷治包紮後由救護車送院，經治理後需留院觀察相信稍後可以出院。

執法部門經調查及翻查閉路電視片段，鎖定懷疑涉案人士身份，同日在佐敦及旺角一帶，先後以涉嫌「企圖行劫」，拘捕4名巴基斯坦籍男子（17至31歲），並檢獲部分犯案時身穿的衣物及4部手機。被捕人中，一人報稱任職外賣員，其餘3人無業。兩名疑犯持「行街紙」留港。

檢衣物手機 正尋利刀 初步調查顯示，被捕人包括兩名負責施襲的匪徒，以及兩名負責「睇水」和事後協助沿途棄置涉案利刀及衣物等證物的同黨。執法部門正搜尋被棄置的利刀及其餘證物，4名被捕人已被扣查，稍後將被落案起訴有關罪名。執法部門呼籲市民及營商人士，在運送大量現金時可考慮聘請信譽良好保安公司，如需獨自運送現金，切記不要向陌生人透露行蹤，以免成為賊人目標蒙受損失。