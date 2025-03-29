影響航班 國泰飛曼谷客機折返 港6旅團在泰 入境處接48查詢

【本報訊】緬甸大地震，鄰近的泰國受災嚴重，曼谷更進入緊急狀態。旅遊業監管局表示，暫時有6個旅行團在泰國，共70至100名旅客；另有5團在雲南，涉及130名旅客，但暫時沒收到任何求助。有在泰國的港人則各自報平安，有滯留曼谷的港人指曼谷地鐵一度停運，公共交通受影響，截至昨晚8時，入境處共接獲48宗查詢，並已提供相關資訊；保安局稱對泰國及緬甸的黃色旅遊警示仍生效。此外，本港航空交通也受影響，國泰航空昨午一飛往曼谷航班，飛至海南島上空後須折返香港，而昨日多班出發往泰國的航班均有延遲現象。

國泰豁免昨今涉曼谷退票手續費 國泰航空一架飛往曼谷的CX751航班，於昨午2時30分出發，但飛到海南島上空時，忽然要折返香港，並於昨午4時40分降落香港機場。國泰旗下香港快運另一架往曼谷的編號UO700航班，昨午1時30分出發，本應於下午3時35分在曼谷機場降落，該航班需延遲半小時才落地。

國泰證實，昨日由香港飛往曼谷的CX751航班已折返香港，而新加坡飛往曼谷的CX630航班亦已折返新加坡；其他往返曼谷航班亦可能有所延誤。該公司又宣布豁免昨日及今日涉及往返曼谷航班之重新訂位、更改航點及退票之手續費用。香港航空表示，往來泰國曼谷的航班運作可能受到影響，呼籲旅客前往機場前，留意網站資訊，又宣布將豁免受影響航班之更改預訂、重新簽發及退票費用。

另外，東瀛遊執行董事禤國全表示，暫時有兩個旅行團身處泰國，其中一個旅行團昨日到達；另一旅行團則於今日離開。縱橫遊常務董事袁振寧表示，會密切留意情況，如港府發出紅色外遊警示，或旅遊業監管局發出行政命令，都會取消團隊及退回費用。