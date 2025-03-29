緬甸7.9級巨震 殃及中泰 曼谷塌樓 緊急狀態

緬甸中部昨日發生全球今年以來最大地震，震級為黎克特制7.9級，全國144人死亡、732人受傷，軍政府罕有向國際社會求助，災情可能極為嚴重。泰國大部地區有震感，首都曼谷一座興建中的30層高大廈倒塌，5死9傷117人失蹤，曼谷進入緊急狀態。地震震央距中國邊境線約294公里，雲南多地震感強烈，瑞麗市有房屋受損和至少兩人受傷。

曼德勒地標橋崩 震源周圍或海嘯 震央位於實皆省首府實皆附近，接近第二大城市曼德勒，下午2時20分和2時32分先後錄得黎克特制7.9級和6.4級地震，震源深度30公里。美國地質勘探局（USGS）針對地震可能引發的傷亡和經濟損失發出紅色警報，估計有35%機會出現介乎1,000至一萬人傷亡。USGS推算，多達1,300萬人感受到今次地震。中國自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部海嘯，但由於震源位於太平洋範圍之外，不會對中國沿岸造成影響。

曼德勒省地標阿瓦大橋部分崩塌，曼德勒大學有建築起火，一座清真寺在地震中倒塌。有華商稱，曼德勒有數十座酒店倒塌，一般都是做生意的中國人入住。中國駐緬甸使館正進一步了解災情，將及時為在緬中國公民提供領事保護與協助，並根據緬方需要幫助緬甸人民抗震救災，提醒在緬中國公民注意防範餘震和次生災害。

最大城市仰光出現震動，民眾紛紛打電話聯絡親友報平安，導致通訊網絡擠塞。地震後仰光市況整體平靜有序，商業活動和交通狀況逐漸恢復，民眾陸續返回室內。緬甸國家管理委員會宣布，首都內比都、實皆省、曼德勒省、馬圭省、撣邦東北部地區及勃固省受災區域進入緊急狀態，大多數死者遺體在內比都、曼德勒等地發現，緬甸國際航空取消往返內比都和曼德勒省所有往返航班。

曼谷倒冧大樓屬審計署新辦公廈 受緬甸中部強震影響，曼谷震感持續數分鐘，證券交易所停市，民眾走到街上暫避。有目擊者稱，附近一座酒店天台露天泳池大量池水外溢，不知道當時是否有人在游泳，另一家酒店頂樓天橋斷裂。曼谷翟度翟區興建中的審計署新辦公大廈全部倒塌，大樓總建設預算21.36億泰銖（約4.89億港元），自2020年啟動施工，後因新冠疫情一度暫停。項目由意大利泰發展有限公司與中國央企中鐵十局（泰國）有限公司合資企業承建，總建築面積約9.6萬平方米。

泰國總理佩通坦在布吉視察時收到地震報告，立即中斷原本的會議，緊急召開地震應對會議商討對策，並宣布曼谷進入緊急狀態。衞生部下令醫療設施及緊急服務處於待命狀態，準備回應任何潛在傷亡，運輸部正監控所有旅遊基礎設施，安全部隊動員確保公共安全。

中國地震局指，震央距雲南瑞麗市政府駐地約310公里，距昆明市政府駐地約776公里。雲南德宏、臨滄、保山、西雙版納、麗江、大理等地震感強烈，楚雄、昆明等地震感明顯。中國地震局迅速啟動境外地震應急響應機制，向雲南、廣西及貴州了解情況，並調度派出雲南省地震局現場工作隊趕赴瑞麗市協助地方政府開展應急處置工作，瑞麗市中心數十層高的財富廣場有磚石掉下。

昆明即扣停5列旅客車 檢查鐵路 中國鐵路昆明局集團有限公司啟動應急響應，緊急扣停5列旅客列車，對大臨鐵路、大保鐵路、中老鐵路部分在途旅客列車限速80公里運行，組織人員和機具檢查線路設備設施，目前鐵路設備暫未發現異常。中國地震台網中心專家分析認為，地震位於緬甸弧地區。新生代以來印度板塊和歐亞板塊發生劇烈碰撞，導致岩石圈發生大規模縮短，形成喜馬拉雅造山帶。緬甸弧地區位於喜馬拉雅造山帶的東構造結，地殼構造變形強烈且地震活動性強，形成一系列南北走向的構造單元和斷層，是喜馬拉雅地震帶上地震最活躍的地區之一。本報綜合報道

曼德勒省一座清真寺在地震中倒塌。 2025年亞洲嚴重災害 雲南德宏一建築物搖晃，民眾走避。 泰國：在倒塌大廈現場附近，救援人員安撫受驚民眾。（Getty Images圖片） 緬甸地震震央位置 緬甸：曼德勒有建築物不敵巨震變頹垣敗瓦。