撥亂反正：美國民主黨還未瞓醒

日前講到，美國民主黨在總統選戰落敗後支持度一沉不起，原因之一是蜀中無大將，有人因而提出由現年82歲、但黨內支持度仍高的拜登復出救亡。問題是他一早已被選民離棄，如落實復出，只會加速民主黨的衰亡。民主黨的沉淪，更根本原因是立場主張在近20年來愈行愈左，偏離了大部分美國民眾，包括一些本來不喜歡特朗普或共和黨的中間派選民的接受程度。

近日特朗普政府爆出了兩宗所謂的施政醜聞，讓已捱打多時的民主黨人和左翼自由派傳媒如獲至寶，大煲特煲，藉此打擊特朗普的氣燄，以至企圖迫使其部分內閣成員下台。但兩件事都正反映民主黨內的「左膠」仍未瞓醒，仍未意識到民眾到底關心甚麼，怎樣才能重新取得他們的信任和選票。

第一宗是所謂的群組事件，有人誤將一名不太出名的記者，加入一個疑似因應美軍重新轟炸也門叛軍青年運動而新設立、有多名白宮高層官員在內的通訊程式群組。該名記者在誤入後未有主動退群以免誤聽國家機密，反而偷偷記錄了群內的對話內容，並以醜聞揭秘報道的方式刊出。民主黨與左媒將事件形容為嚴重保安漏洞以至危害國家安全，要求群內多名官員引咎辭職。

然而事不離實，細看有關對話內容，該群組似乎並非正式用來討論也門軍事行動，而是一個向同事匯報、炫耀戰果，互相吹噓和「吹水」的群組，不涉及甚麼機密軍事情報或具體行動部署，反而官員之間亂講他國是非就更為吸引。有人誤將記者加入群組，並且遲遲無人發現，肯定是低級錯誤，但講到危害國安則太過誇張。特朗普便「食住上」，形容這是現屆政府上台後的「唯一犯錯」，但只是小事一樁，四両撥千斤。明日再談。