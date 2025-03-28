冰鑑春秋：繼續打才對俄烏有利？

就在美國不斷斡旋俄烏和談，並宣稱雙方原則上同意恢復黑海航運，似乎停戰漸露曙光之際，美國情報總監加巴德卻評估，對現階段的俄烏領導人來說，戰爭繼續打下去才比較符合自己的利益。

道理其實不難理解，雖然雙方多數人民都渴望和平，早日恢復正常生活；然而，在對達成和平的條件幾乎毫無共識的情況下，硬簽和平協議反倒會製造更高的風險。

就烏克蘭而言，現在手上幾乎沒有任何籌碼，此時簽署免不了要接受俄羅斯苛刻的索求，不僅克里米亞與烏東要不回，北約也無法加入，甚至還會被迫改選出親俄政府，烏克蘭非軍事化，國家面臨分崩離析的命運。而澤連斯基的生命安全，恐怕也難以獲得保障。

站在普京的角度，目前戰場態勢對俄國有利，自然不肯輕易放手，否則如何對過去3年大量犧牲奉獻的俄羅斯人民交代？若草率行事，甚至在西方壓力下讓北約以另一種形式進入烏國，那麼過去3年等於白打了，俄羅斯未來的國家生存，仍將遭受強烈的威脅。

所以，儘管雙方都已蒙受慘重損失，但要迅速獲得令人滿意的停戰，基本上趨近於不可能，特朗普想在4月20日前為俄烏戰爭畫上階段性句點的豪語，顯然不過是又一個畫大餅的宣傳。就連現在傳出的恢復黑海航運，俄羅斯要求西方先解除對食品與化肥等制裁，才有進一步的談判空間，澤連斯基也不諱言對俄方的高度不信任，美方的樂觀，可說只是報喜不報憂。

當年韓戰從1951年7月開始停火談判，一路談到1953年7月才簽署停戰協定。以俄烏錯綜複雜的情勢，還有北約與美國對彼此權利義務的矛盾，俄烏要真正停火，恐怕還有漫長的路要走。