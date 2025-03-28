橫眉冷看：不妨慢慢看好戲

美國總統特朗普又搶佔了新聞頭條，他突然宣布向所有入口汽車開徵25%關稅。此君一向行事飄忽，因此有記者問他，新措施會有修正的可能性嗎？侵侵回應說：「沒有。」目前對美出口汽車最多的國家是墨西哥、南韓、日本、加拿大和德國，全部都是鐵桿兄弟，但新任的白宮主人不管，刀口逕直向內，而且刀刀見血。

今日的美國，實力早已不同往昔，盟友們也不會任由宰割，自然會還以顏色，接下來定然是好戲連場。在特朗普上一任期間，筆者站在中國的立場，曾建議採用以下方法應付他。侵侵的為人半瘋不瘋，只要站出台前，必定會揮動大刀亂舞一番，你是聰明人的，就不必答理他，只消背起手來，站得老遠，悠然觀看便是。這個莽夫舞着舞着，就會割到自己，繼而割傷站在他身旁的嘍囉們。緊接着的場面，那便是亂作一團，大家在鬼打鬼。

如今特朗普第二度入主白宮，上述的應對方式依然合用，而且今次的戲碼更加可觀。上一屆侵侵和旁人鬼打鬼，還只限於他跟內閣成員，以至反對黨派之間。現在則不然，此君已擴大戰線，向幾乎所有的盟邦挑釁，眼前盡是刀光劍影。作為中國人的，不妨再站遠一點，要是挨在舞台旁邊也怕殃及池魚，就索性登高一層，到劇院的廂房內看。

特朗普跟盟友打關稅戰，是「其愚不可及也」。美國人幾乎家家戶戶都有汽車，甚至一家有數輛汽車，也是尋常不過之事。今番突然加徵25%關稅，所謂「羊毛出在羊身上」，害苦的還不是美國百姓？至於中國製造的電動車，出口美國的數量微不足道，稅項是加是減，影響不大。這場戲嘛，咱們不妨帶同花生、爆谷，在廂房慢慢觀看便是。