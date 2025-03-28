筆下風雲：加拿大唔嗅米氣

加拿大經過杜魯多的屈辱外交後，新總理卡尼登場。此君有優厚的金融背景，2008年曾擔任加國央行總裁，2013年更出任英國央行總裁，但在政治上只是素人，為加國史上首位未擔任過民選職位的總理。由這樣一個人領導加拿大，真的可以脫胎換骨？

這位新總理不僅對美國總統特朗普擺出誰怕誰的姿態，最近更對中國擺出敵視態度。事緣中國駐加拿大大使王鏑表示，中方有意跟加方增強經貿關係。中方釋出善意，談生意經也理應不傷感情，詎料卡尼半點也不領情，揚言加拿大跟中國雖有龐大貿易，但與加方擁有共同價值觀的亞洲夥伴並不包括中國，加方必須非常小心謹慎，貿易交往須符合加拿大標準云云。從其發言可見，盎格魯撒克遜人的傲慢表露無遺。加拿大雖然國土遼闊，但由軍事到經濟實力非常薄弱，不過是蕞爾小國，就是不知哪裏來的底氣，擺出不可一世的架勢。最可笑是，這種嘴臉只敢對着中國擺，面對美國是大氣也不敢喘一下，前倨後恭，令人不齒。

看杜魯多對特朗普卑躬屈膝，結果換來特朗普以「加拿大州長」來稱呼，完全不放加國在眼內。如今換了卡尼上場，特朗普一樣眼尾都冇望過一下。反觀對着中國領導人習近平，特朗普是巴不得見上一面，可惜出盡法寶仍未如願。中國是否一個可以讓加拿大輕視的國家，從特朗普的態度已一清二楚，可惜加拿大人就是見識淺陋，說到底就是無知。

很明顯，中國是有意趁加國總理換人，改善兩國關係，無奈對方不作如是想。加拿大一味眷戀盎格魯撒克遜人昔日的光輝，卻不照照鏡子，看看自己現在是甚麼料子，簡直唔嗅米氣。勉強冇幸福，中國實在無必要對加國客氣。