強詞有理：信譽掃地

許多人認為，美國之所以如此忌憚中國，千方百計遏制打壓，主要是因為中國經濟和軍事實力持續增長，雙方距離迅速拉近，有些領域中國甚至已後來居上，嚴重威脅美國霸權。其實正如有位西方學者指出，讓美國害怕的不僅僅是中國的經濟和軍事實力，還有獨樹一幟的政治模式，中國模式的成功反襯西方模式的失敗，這才是最令老美焦慮的地方。

長期以來，美國一直以「民主燈塔」自居，將本身模式吹得天花亂墜，要求全世界跟隨，誰不跟隨就對付誰。蘇聯解體後，美籍學者福山更洋洋自得地提出「歷史終結論」，聲稱西方民主制度將「成為全世界最終的政府形式」。但諷刺的是，歷史並沒有按照老美意願發展，而是逐漸走向反面。中國始終堅持走自己的道路，發展自己的模式，經過短短數十年實踐，一躍成為現代化經濟強國。反觀美西方的所謂民主制度儼然走進死胡同，問題叢生，積弊難除，成為社會經濟發展的絆腳石，導致綜合競爭力每況愈下。

尤其不堪的是，美國不斷對外輸出「民主」，或發動顏色革命，或直接軍事入侵，結果非但沒有為當事國帶來安定與繁榮，反而引起更多動盪與災難。美式民主成了軍事侵略和經濟掠奪的代名詞，愈來愈令人反感，也愈來愈受到抵制。相反，中國提出的構建人類命運共同體和「三大全球倡議」，則廣獲全球南方國家歡迎和支持。中國的成功經驗證明，世界上並非只能有一種模式，西方民主絕對不是放之四海而皆準，更不是「歷史的終結」。

然而，美西方不願承認自己的失敗，反而變本加厲攻擊中國。這些年他們編織了無數謊言，將中國扶貧政策造謠為「種族滅絕」和「強迫勞動」，將中國科技成就污衊為「盜竊知識產權」，將中國新能源汽車等先進產品扭曲為「產能過剩」，甚至將中國在南海和台海捍衞主權的正當活動形容為「軍事侵略」。

美西方利用國際話語權，無所不用其極地妖魔化中國，就是為了蒙蔽國際社會，為了證明西方模式比中國模式優勝。他們不明白，公道自在人心，謊言可以欺騙世人於一時，不可能欺騙世人於永遠，隨着愈來愈多國家看清美西方虛偽醜陋的本質，他們再也無法欺世盜名。有人說，在樹立良好「民主模式」實踐方面，美國已經信譽掃地。誠哉斯言！