龍吟虎嘯：在和統武統之間施壓

自民進黨蔡英文執政後半期到賴清德上台以來，大陸因應「台獨」分裂勢力的猖狂和加速統一的需要，將「反獨促統」明確提升為「打獨促統」。這一字之差，說明大陸對「台獨」已不是表態式的反對，而是在許多方面要切實出手，有打擊動作，特別是軍事手段和法律手段，也不是像過去似的，只強調對付一小撮「台獨」頑固分子，而是把打擊範圍擴大，不僅是政壇上的，還包括媒體文宣、司法、公務員等方面，為「台獨」搖旗吶喊、攻擊抹黑大陸、迫害台灣島內主張統一人士的「台獨幫兇和打手」。

日前，國台辦網站新增「舉報台獨打手專欄」，嚴懲對象是「台獨組織、台獨分子、公職人員、側翼網紅」，他們幫助民進黨當局頻繁羅織罪名，壓制島內不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體和人士。國台辦發言人表示，對這樣的「台獨打手」查明事實根據，會依法終身追責。

這就是「打獨促統」的具體行動，這一行動是針對賴清德當局最近拋出把大陸視為「境外敵對勢力」，拋出了反和平、反交流、反民主、反人性、煽動反中抗中、製造恐怖政治、綠色獨裁的「賴十七條」，這些都是賴清德在為「台獨」張目、鋪墊和掃除島內障礙，向大陸挑釁、叫板，大陸方面必須迅速回擊，然而賴清德當局依然嘴硬，台灣陸委會聲稱，大陸的做法「沒有任何效果」云云！

在解決台灣問題上，無論是和統還是武統，施加壓力必不可小。這種壓力，自成一格；這種壓力，主要是政治壓力和法律壓力，以及二者相結合之壓力。台灣當局的「台獨路線」、賴清德的「賴十七條」，煽動反中抗中，都是政治上和法律上違背了中國統一這項「最大的政治」，違反了《反分裂國家法》及《國家安全法》，這也是大陸「打獨促統」推出相關措施的法理依據，在和統與武統之間向「台獨」施壓。