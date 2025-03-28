屯公貨車失控舞龍 撼壆撞2車

【本報訊】昨晨8時許，一輛貨車沿屯門公路左三線往九龍方向行駛，當駛至近掃管笏對開懷疑失控，車輛左右搖擺撞向前方私家車後，再撞向沿左一線行駛的客貨車。有「車Cam」片段顯示，當時貨車沿快線行駛，其後偏離行車線，右邊車身擦撞路中石壆，惟貨車未有減速，衝向前方一輛沿快線行駛的私家車，在私家車與石壆之間的空隙「夾硬」駛過。

貨車其後連切兩線至慢線，惟未幾又再次擺向快線方向，先撞向中線一輛客貨車車尾後，右邊車身又再與石壆擦撞，行駛約10米後，貨車車頭夾向石壆輕微翹起，繼而轉換方向復駛往慢線，左邊車身則與另一邊石壆擦撞，期間車身有如彈波子機般多次彈返行車線，又再撞向石壆衝前，最後停在路中。「車Cam」片段所屬車輛其後駛離現場，片段至此結束。

2司機送院 警員接報到場，涉事貨車姓梁（54歲）男司機報稱臀痛，捱撞客貨車姓張（40歲）男司機報稱頭暈，兩人清醒由救護車送往屯門醫院治理。姓戴（49歲）私家車司機沒有受傷，留在現場助查。涉事3名司機通過酒精呼氣測試，警員正循涉事貨車司機駕駛時的精神狀態及車輛操控情況等方向調查意外原因。受事件影響，現場一段屯門公路往九龍方向行車線一度受阻，交通頗為繁忙。