Tesla一日兩意外 攔腰撞追尾撼釀5傷

雙白線掂行掂過 收掣不及炒3車 昨日連爆兩宗Tesla電動車意外，凌晨一輛Tesla駛至灣仔黃泥涌道十字路口，司機疑在雙白線前沒有停車，「掂行掂過」攔腰撞向一輛載客的士，致的士失控掃欄撞向石樁。Tesla司機、的哥及的士乘客共3人受傷，全需送院治理。至下午，一輛Tesla沿大埔公路駛至近九龍水塘，懷疑收掣不及追撞私家車並把其推前撼撞貨車，私家車繼而越線與另一私家車迎撼釀4車串燒。意外中，Tesla司機及被其追撞私家車司機俱受傷送院。

昨日凌晨4時許，一輛載客的士沿灣仔摩理臣山道往體育道方向行駛，當駛至黃泥涌道交界十字路口，適時一輛Tesla電動車沿黃泥涌道往跑馬地方向駛至，Tesla懷疑收掣不及，攔腰撞向的士左邊車身，的士繼而失控掃毀路旁欄杆及石樁，車頭蓋撞至摺起，有途經市民赫見發生意外，慌忙協助報案。

灣仔路口疑無停車肇禍 消防接報趕至，證實兩車俱無人被困，電動車姓張（47歲）司機報稱手部扭傷，姓顧（56歲）的士司機胸口痛楚，姓黎（47歲）的士男乘客額頭和面部受傷流血，3人俱由救護車送往律敦治醫院治理。現場所見，黃泥涌道路口地下劃有雙白線，並寫有「停」字，車輛駛出路口時需要停車，在確定無車後始可駛出。經初步調查後，不排除Tesla駛出路口時，有人不依交通規例停車肇禍，惟實際事故原因仍在進一步調查。

另至下午1時許，一輛密斗中型貨車沿大埔公路沙田嶺段往九龍方向行駛，當駛至近九龍水塘對開，擬由左線切入右線時，由右線尾隨而至的私家車收慢。詎料，一輛沿右線急速而至的Tesla電動車，懷疑收掣不及猛撼私家車車尾，並把其推前撞及中型貨車。私家車餘勢未盡，衝越對面行車線與一輛往沙田方向私家車迎頭相撞，最後剷上行人路始告停下。3輛私家車車頭俱損毀，汽車零件及碎片散落路中，Tesla橫亘兩條行車線。

大埔公路車線一度封閉 意外中，姓張（55歲）Tesla司機報稱手及胸痛，遭Tesla追撞的私家車姓曾（45歲）司機，則手部痛楚及擦傷，其中一人坐在路邊待援。救護員接報趕至，把兩名受傷司機送院治理，姓潘（61歲）貨車司機沒有受傷，與另一名姓邱（41歲）司機在場助查。受意外影響，大埔公路–沙田嶺段（來回方向）近九龍水塘部分行車線一度封閉，直至現場清理完成，交通始回復正常。