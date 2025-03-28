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旺角惡男踢頭 6旬漢倒地血流
事主接受治理。
【本報訊】前晚8時許，一名姓黎（62歲）男子，途經旺角通菜街近奶路臣街交界，突遭一名男子起腳踢傷頭部倒地，途人見狀隨即報案求助。
救護員接報趕至，發現事主頭部流血，替其敷治包紮後，再由救護車送往廣華醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，正追緝施襲歹徒。
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