旺角惡男踢頭 6旬漢倒地血流

【本報訊】前晚8時許，一名姓黎（62歲）男子，途經旺角通菜街近奶路臣街交界，突遭一名男子起腳踢傷頭部倒地，途人見狀隨即報案求助。

救護員接報趕至，發現事主頭部流血，替其敷治包紮後，再由救護車送往廣華醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，正追緝施襲歹徒。