南亞雙煞無法無天 當街斬人圖搶錢

土耳其商人頑抗力保500萬歐元 南亞兵團街頭截劫，治安毒瘤持續發酵！昨日下午，一名拖着行李箱連同背囊的土耳其籍男商人，在尖沙咀街頭突遭兩名持有武器的南亞匪攔途搶劫，事主反抗力保不失，惟糾纏間頭部中刀，兩匪事敗落荒逃去。警員趕至兜截暫無發現，案件列作「企圖搶劫」及「傷人」，正追查犯案動機。據悉，案發時事主攜500萬歐元（折合約4,191萬港元）巨款擬交易虛擬貨幣，初步不排除刀匪洞悉事主行蹤，竟選擇在光天白晝、行人如鯽的鬧市狼胎截劫。

昨日下午4時46分，一名27歲土耳其籍男商人拖着行李箱連同背囊，途經尖沙咀彌敦道66至70號金冠大廈對開，突然撲出兩名俱持武器的南亞匪攔途施襲。雙方拉扯糾纏間，匪徒企圖搶去事主的背囊及行李箱，事主不甘損失奮力頑抗，遭其中一名匪徒以一把疑似關刀狠劈，額頭中刀血流如注。

有本報讀者提供片段顯示，事發時一名穿黑色連帽外套、黑色褲及戴口罩的歹徒，企圖搶去事主的背囊及行李箱，而事主則跪在地上拚死保護財物。同時，歹徒與事主拉扯背囊見久未得逞，眼見事敗即掉頭逃去。事主上衣染有血漬，並且拾回地上的行李箱，期間多名途人駐足圍觀，有人慌忙協助報案。

往交易虛幣 遭洞悉行蹤 救護員接報趕至，發現事主清醒，在附近一間銀行自助中心替其敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員接報趕至，在現場及附近一帶兜截，惜暫未發現匪蹤，而櫃員機對開地面及行人路遺下小量血漬。執法部門經初步調查後，把案件列作「企圖搶劫」及「傷人」，正翻查現場一帶的閉路電視錄影片段追緝匪徒及追查犯案動機。據了解，事發時事主攜500萬歐元巨款擬交易虛擬貨幣，懷疑遭歹徒預先洞悉行蹤而攔途截劫。

南亞兵團及假難民搶劫時有發生。今年2月12日深夜約11時半，一名姓徐（64歲）男子，在屯門工廠區建榮街24至30號對開街頭飲酒時，突遭兩名蒙面匪徒以生果刀指嚇，並且出手襲擊搶劫。事主不甘損失，奮力掙扎反抗，兩匪多番拳打腳踢逼事主就範，其後掠去事主身上約一萬元現金，得逞後逃去無蹤。

執法部門經翻查案發現場閉路電視錄影片段後，在36小時後鎖定其中一名懷疑涉案男子的身份。至2月14日晚上，警員在屯門區以涉嫌「搶劫」，拘捕一名持「行街紙」留港的46歲巴基斯坦籍男子，他其後被暫控一項「搶劫」罪，並追緝另一同黨。警員相信疑犯隨機尋找目標犯案，得悉事主身懷大量現金始落手搶劫。