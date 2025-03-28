6‧15起採電子執法 短訊電郵收牛肉乾

【本報訊】本港將由6月15日起實施電子交通執法，已向運輸署核實電子聯絡方式的車主及駕駛執照持有人，屆時一旦觸犯違例泊車等規定，執法部門將會以電話短訊或電郵方式發出定額罰款通知書（俗稱牛肉乾），市民可經專屬網站或流動電話應用程式查閱電子告票，並以網上信用卡及「轉數快」等於網上繳交罰款。電子告票實施初期會設過渡安排，即相關部門會同時發出傳統紙本告票，讓市民適應，若並無在運輸署登記聯絡資料的駕駛者，則會依舊收到紙本牛肉乾。

設過渡期 可網上繳費 當局指，立法會去年6月通過修例容許執法部門以電子方式發出交通違例事項告票，運輸署於去年11月起，在車主及駕駛執照持有人處理車輛牌照及駕駛執照申請或續期時，搜集電話號碼或電郵地址以供執法部門發電子告票，未到期續牌者亦可自行填表向署方提供資料。運輸署早前預計需搜集260萬人資料，包括250萬名駕駛執照持有人及60萬名車主，當中約50萬名車主同時為駕駛執照持有人。

根據運輸署回覆傳媒指，截至本月25日，已有約53.4萬名車主或駕駛執照持有人向該署提交電子聯絡方式，佔總數約兩成，預計有關數字將穩步上升。而6月15日起，全港將有至少逾50萬名車主或司機一旦違例會同時循電子及紙本方式收到告票，至於未提供電子聯絡方式人士，只會照舊收到紙本告票。市民在接到電子告票後除可以傳統方式外，亦可透過執法部門新推出的電子交通執法專屬網站及流動應用程式核實及查閱告票，並繳交罰款。