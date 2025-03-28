物業代理涉賄上司助騙薪 2人今答辯

【本報訊】物業代理涉嫌「秘撈」當侍應，並賄賂上司包庇呃人工被控。廉政公署於前日落案起訴一名時任物業代理，控告他涉嫌賄賂上線經理以包庇他缺勤多月，並虛報值勤紀錄以詐騙公司薪金逾5.8萬元。兩人另被控涉嫌虛報物業交易經辦代理，詐騙公司佣金。兩人獲准予保釋，今天在觀塘裁判法院答辯。

疑秘撈當侍應 包庇缺勤 美聯物業代理有限公司（美聯物業）將軍澳一間分行時任物業代理黃民斌（30歲），涉嫌與分行經理梁傑（31歲）向公司虛假地表示，黃於2021年5月底至12月底的8個月期間的值勤紀錄屬真確，意圖詐騙而誘使美聯物業支付合共逾5.8萬元薪金。黃民斌則每月向梁傑提供賄款數千元，合共3.8萬元，作為包庇缺勤的報酬。

另外，他們又涉嫌於2021年6月底至2022年7月中期間，向美聯物業虛假地表示黃民斌是一項沙田私人住宅物業買賣的經辦代理，並意圖詐騙而誘使美聯向二人多付佣金共逾2.2萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現黃民斌於案發期間在一間餐廳當全職侍應，他實際上僅在美聯物業工作數天，而且沒有參與上述沙田私人住宅物業買賣。黃民斌被控一項向代理人提供利益罪，以及一項欺詐罪。梁傑則被控一項欺詐罪名。