東呼即應：點讚觸發容貌焦慮 太在意評價活受罪

東呼即應專家探討 冀助大眾減煩惱 社交媒體盛行的世代下，很多人有容貌焦慮，不少人會影逾千張照片，僅挑選最美的來展示，無形中產生了「睇like做人」的心理壓力，過分在意別人的評價。有人更會為了取悅自己重視的人，去進行醫美手術。雖然注意儀容並不是錯，但一旦過分極端地鑽牛角尖便不好了，有些容貌焦慮嚴重的人士，甚至會因長了顆暗瘡便不敢外出。就着容貌焦慮，《東呼即應》以專題作探討，希望幫到大眾在社媒世代裏，避免有容貌焦慮的煩惱。

「貪靚」乃人之常情，34歲的芷橋曾為了討前男友歡心，花近10萬元開刀整容。她表示之前遇到一個男友，對她的外表有很多批評，那時又恰好是她最胖的階段，前男友甚至在街上向她稱「街上女孩都比你漂亮，上圍豐滿又比你瘦。」令芷橋感到自我價值低落，外出時覺得所有女孩都較自己美，甚至看見其他女孩時會哭，之後覺得不妥就減肥改變，在一年半內減了50磅，惟仍覺得不夠，於是決定整容。

尋求自我價值疏導情緒 芷橋表示，一開始她只是做一些微整容，但因所有微整容都要持續地做，於是把心一橫去台灣整容，一共花了10萬元整了眼鼻和嘴，臉也做了調整，諷刺的是「前任」在整容前提出分手，後來雖再復合一年多，但最後都分手收場。芷橋續指，她會對於其他人比她好而感到很焦慮，特別是當時的價值觀圍繞着前男友，所以很在意他的評價，亦令自己過得很辛苦、很不舒服。她更指那時期每天都在哭，覺得沒有外表所有東西都會歸零，之後尋求心理輔導，慢慢將自己抽離狀態，以及疏導情緒，亦會以看書等方式應對個人情緒。

剛剛完成哲學系碩士課程的芷橋心態上亦有所改變，她表示改變了信念，對他人評價等不再在意。與現任男友拍拖，她雖然仍有少少在意樣貌，但在這段關係中，最重要是如何有信心男友不會離開她。芷橋認為與男友相處很開心，具深度談話內容，而他在其他女孩身上找不到的，就是她的自信。

香港心理學協會會長劉英健指出，容貌焦慮可以分為幾類，一種是會花時間在照鏡上，另一種則是不花時間在照鏡，因為見到鏡都害怕，變相有兩個極端，而最大挑戰是影響工作、學業或關係，當到此地步生活甚至會完全不能運作，就會給予標籤「確診」。他續指，有一些個案會花很長時間在洗手間上，甚至影響了工作，且會經常遲到乃至請假缺席，再極端的情況就是整容，次數會頗多，可能臉部彈性不夠好時就要做小修小補。

文化差異影響美的定義 劉認為，大眾平時影相放上社交媒體，以按讚指數作為一個反饋，究竟相片可以與否，全部都是美與不美，沒有中間位。社交媒體既定的審美觀會觸發容貌焦慮症患者，譬如在香港，透過廣告，或社交媒體的視覺圖像，已經灌輸了甚麼是美，不論男士女士都受影響。但有趣的是如去其他國家文化又不同，如一個稍為瘦一些的人去了崇尚健碩身形為之美觀的國家，又可能會覺得不美，所以其實是由文化引起何為美的定義。

對於一般患上容貌焦慮的人士，劉建議身邊朋友如果感覺到當事人有容貌焦慮，可以提醒他，「我們都感覺你好像很緊張自己樣貌，其實你不錯」等，多些正面的說話作認可鼓勵。