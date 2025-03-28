醫健：職場健康：室內空氣質素 隱藏的健康威脅

談到空氣質素，大家多會關注室外空氣污染，卻容易忽略室內空氣質素對健康的影響。事實上，許多上班族每天長時間待在辦公室、商店或餐廳等室內環境，若室內空氣質素不佳，可能會引發眼睛發癢、喉嚨不適、皮膚過敏，甚至頭痛和疲勞等徵狀。室內空氣污染物種類繁多，如二氧化碳、揮發性有機化合物 （VOCs） （如甲醛、甲苯等）、懸浮微粒、霉菌和臭氧等。若通風不良，污染物濃度會迅速上升，對健康構成威脅。

改善方法

1.源頭控制：

盡量使用低或不含VOCs的裝修材料和產品 （如油漆、天拿水、清潔劑和殺蟲劑等），並要求製造商提供有關資料；按照製造商指引使用清潔劑等化學品，避免在欠缺通風的密封空間內使用；把化學品承載於適當容器內、蓋好，並妥善儲存；新家具使用前進行通風處理 （如需要放在室外至少數天至數周；於入伙前數天至數周，提早把新家具搬入）。

2.加強通風：

在污染源（如影印機）安裝獨立通風設備；保持室內空氣流通，如經常開窗，並在人多時增加通風量；定期清洗辦公室冷氣系統的濾網和風槽，確保通風系統運作正常，避免灰塵和霉菌積聚。

3.使用空氣淨化設備：

選擇符合國際標準的空氣過濾器 （如HEPA濾網） 及空氣淨化器，以有效去除懸浮微粒及有害氣體；定期更換及清潔濾網，確保淨化設備維持最佳效能。

4.適當控制濕度：

維持室內相對濕度在70%以下；避免冷氣機漏水或冷凝水積在出風口、玻璃窗、牆壁及天花板等情況，以預防和控制霉菌孳生。

僱主應定期檢測室內空氣質素，若發現污染物超標，應立即查明污染源並加以控制，同時採取適當的改善措施，例如增加通風、使用空氣淨化設備等，以確保工作環境的健康與安全。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk