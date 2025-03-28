七欖開鑼 料為酒吧業帶2000萬收益

【本報訊】香港國際七人欖球賽（七欖）今日起一連3日在啟德體育園主場館舉行，有酒吧業者估計，啟德體育園有5萬個座位，較原本香港大球場多約一萬個座位，而主辦方已售出九成門票，估計今年賽事觀眾會較前增加，料賽事期間可為本港酒吧業帶來額外2,000萬元收益。環境及生態局昨表示，縱使主場館在明日及下周日（30日）在賽事期間打開上蓋，但噪音影響評估顯示，聲量仍能符合噪音標準，觀眾可以盡情享受體育比賽，也不用擔心附近的居民受到噪音滋擾。

環保署：開上蓋噪音仍符標準 環境局在社交平台提到，啟德體育園在設計時已作詳細噪音影響，評估例如採用3D模擬軟件分析音樂會、體育賽事等活動場景的噪音傳播，評估噪音影響，及以聲學原理協助妥善設計有效噪音緩解措施方案。

環保署亦曾在2月4日體育園打開主場館上蓋測試足球賽時，在附近屋苑量度得噪音值為55-58分貝（A），確認場館的聲學設計有效及達到預期效果，噪音水平符合法例標準。署方已聯同文化體育及旅遊局與主辦單位，了解七欖賽事及球迷村的活動安排和詳情，並提供噪音管理建議。

環境局續指，即使在主場館上蓋打開的情況下進行體育賽事，其聲量仍能符合噪音標準。觀眾擔心附近居民受到噪音滋擾，署方會繼續與主辦單位保持密切聯絡，以確保活動符合噪音標準。

不過，執法部門將體育園主場館周邊設為「臨時限制飛行區」，分別在今日早上9時30分至晚上10時；明日早上8時30分至晚上9時30分；以及下周日早上9時至晚上8時30分生效，限制放飛無人機。

而主辦機構為紀念由啟德啟航的香港百年航空歷史，於下周日會進行飛越維多利亞港的飛行演示。民航處將在維多利亞港原有限制飛行區一帶，再增設臨時限制飛行區，限制放飛無人機的飛行活動。