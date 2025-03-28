元朗暴動判囚 林卓廷及6人均提上訴

【本報訊】民主黨前議員林卓廷與另外6名人士，被指於2019年7月21日在元朗參與暴動。7人不認罪受審，結果被裁定罪成，林卓廷被判入獄37個月，其餘6人被判囚25個月至31個月。繼林卓廷等6名被告申請上訴後，再多一人就定罪及判罰申請上訴。意味着案中所有被告均提上訴。法庭暫未為案件排期聆訊。

暫未排期聆訊 本案7名被告包括林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗（30歲至52歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。經審訊後，7人全部被裁定罪成。林卓廷被判入獄37個月，庾家豪、陳永晞、鄺浩林和楊朗被判入獄31個月，尹仲明入獄28個月，葉鑫昇則入獄25個月。最新提出上訴的是陳永晞，其餘6人早前均已提上訴。

林卓廷於初選案被裁定串謀顛覆國家政權罪罪成，判囚6年9個月，並已提出上訴。法官就暴動案判刑時指，本案性質和初選案不同，但考慮到他在新的政治氛圍下，再犯暴動罪的機會可說是不存在，只酌情下令3個月刑期跟初選刑期同期執行。案件編號：CACC 54/2025