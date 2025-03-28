國泰增夏季高峰運力 每周近300對內地航班

【本報訊】夏季將至，國泰集團昨日公布，今年夏季高峰期間，將每周營運近300對往來香港與內地的航班，航班數量較去年提升近40%。此外，國泰航空連同香港快運今年會新增最少13個新航點，其中國泰航空即將開通海得拉巴、達拉斯、烏魯木齊、羅馬、慕尼克和布魯塞爾航點，其中烏魯木齊的直航服務下月28日會開通；香港快運今年的新航點則包括仙台、芽莊、石垣、小松、清州、大邱和宮古（下地島）。集團會陸續公布更多新航點。

重點布局京津冀長三角 國泰指，會重點布局京津冀（北京、天津、河北省）、長三角兩大國家戰略區域，不斷加大航班投放力度，確保在北京和上海實現全日頻繁的便捷出行服務，包括往返北京首都國際機場的航班增至每天7對，連同香港快運每天一對往返北京大興國際機場的航班，國泰每周提供56對航班往來香港與北京兩大國際機場；往返上海浦東國際機場的航班增至每天8對，連同每周11對往返上海虹橋國際機場的航班，國泰航空每周執飛67對航班往來滬港兩地。

其他重點城市如鄭州、寧波、海口、重慶4個航點，今夏的班次均由每周4對增加至每天一對，而香港快運亦會每日營運一對往來寧波航班，全面提升往來香港與這些深受歡迎航點的航班班次；其他加班的航線亦包括往杭州的航班將增至每天4對；往南京的航班將增至每天兩對；往溫州的航班將增至每周10對；往武漢的航班將增至每周12對。