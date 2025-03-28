新地新意網MEGA IDC 二期建設項目啟動

【本報訊】近年人工智能技術在全球興起，而新鴻基地產旗下的數據中心服務商新意網，繼去年啟用MEGA IDC第一期後，再於昨日宣布啟動MEGA IDC第二期建設項目，提供額外35萬平方呎樓面面積，預料2026年至2027年可完成。整個MEGA IDC項目分為3期，總投資逾150億元。新地主席兼董事總經理暨新意網主席郭炳聯就預計，MEGA IDC的回本期會較長，但認為該方面的投資是「耐心資本」，加上新意網作為本地最大的數據中心供應商，亦可對本地數據行業及人工智能發展，起到領頭作用，亦希望可聯通內地、連接世界市場。

多重後備供電 超低延遲零中斷 MEGA IDC是本港最大規模的數據中心，全面落成後，總樓面面積達120萬平方呎，電力容量達180兆瓦（MW）。中心採用多重保安措施，包括全天候監控、生物識別出入等等；而內部空間亦用上5.7米的高樓底、地板承重力高達20kPA等設計，應對後人工智能系統設備的空間需求，更特別為有需要的客戶，例如銀行等，提供大型、獨立機槽，可由客人自行加裝保安系統，未經客戶同意，連中心人員亦無法內進。

新地執董兼新意網非執董郭基泓形容，MEGA IDC是「人工智能就緒」（AI-ready）的數據中心，其地理及設計上具備優勢。首先，中心的用地是政府專為高端數據中心而設，而位置亦遠離海岸線，加上建築特別加高的設計，可防止水浸問題。同時，中心亦設有多重後備供電系統，第一期及第二期項目將配置7座電力變壓器，不但可滿足客戶人工智能系統的高耗電需求，更能確保超低延遲、零中斷。

目前已啟用的第一期項目，約有三成設施已獲租用。新地執董兼新意網副主席馮玉麟就透露，中心的客戶來自世界各地，包括外國銀行及金融機構，連同其他新意網的數據中心，8個中心共有約300位來自40個不同國家的機構租用。

早前新意網就指控科技園公司的分租問題，又質疑該公司對違規營辦商處分過輕，被問及下一步行動為何，馮就回應指，新意網已經於有關官司中獲判勝訴，惟科技園至今仍未有就事件、後續處理作清晰交代，期望園方可盡早交代有關事宜；又表示新意網一直支持科技園，惟對是次事件感到失望。