小班教學 議案爆騎劫風波 提規程問題駁火

議員發言咪被熄 用《議規》拍枱反擊 完善選舉制度後的立法會亦發生「騎劫」風波。立法會昨原定辯論「檢視中小學以小班模式教學的成效」的議員議案，但提出原議案的飲食界議員張宇人突然宣布「決定不會動議我的議案」，又怒指教育界議員朱國強所提的修正案是騎劫議題，令討論失焦，做法有欠尊重，但朱事後反駁有關指摘絕不合理。而在取消提出議案後，議員謝偉俊提出規程問題，但主席以張指不會動議議案，議會亦不會就此議案進行辯論，謝事後指提出規程問題竟被熄咪，形容是議會欺凌，故迫不得已用《議事規則》拍枱。

針對原議案的目的，張宇人指是希望政府從宏觀角度去檢視中小學小班模式教學的成效，對於朱國強提出的修正案是改變了原議案的原意，把議案的範圍縮窄，要求政府檢視小學小班教學的成效，就中學方面要求評估小班模式教學的可行性，遠低於原議案的要求，令其失去其宏觀性及全面性，變相否決原議案的意圖。他強調提出修正的目的是聚焦原議案、強化原議案的威力，令議案成為更有力量的措施和政策，推動政府落實，令整體社會受益，而絕不會、也不應騎劫議題，把原議案改至面目全非，然後煙消雲散，最終導致政策討論失焦，未能帶出預期效果。

不滿議案被修正 臨場棄動議 他指注意到本屆立法會已不止一次有議員的原議案是被修正到面目全非，雖然目前的《議事規則》並沒有就這方面作出規範，但同事應恪守議事倫理，正確使用修正案，不要攔途截劫原議案。他希望這次能喚起大家對問題的關注，或許立法會是時候檢討一下，就議員議案提出修正案而訂定指引或作出適當規範，令議員議案可合理地達致預期的目的，又懇請主席以此為契機完善規則、重拾正軌，他又向預備發言的議員致歉。

表決前撤銷 須先得議會批准 在取消提出議員議案後，謝偉俊隨即指張在主動議發言用了不少的篇幅談論修正案，故必須提出規程問題。主席梁君彥則反問，如何違反規程？謝指按照《議事規則》第35條，如果經預告的動議要在表決之前撤回的話，需在席議員表示不反對，繼而經議會批准才可撤銷，由於動議已開展，就不能一個人說可以撤銷。

梁君彥回應指張沒有說「撤回」議案，根據《議事規則》，如果議員不動議議案，主席就不能夠讓議會繼續辯論，由於張指不會動議議案，議會亦不會就此議案進行辯論。謝隨即把《議事規則》重重的摔在枱面。事後他表示，提出規程問題竟被熄咪，形容是議會欺凌，故迫不得已用《議事規則》拍枱。

被指修正案「騎劫」議題，朱國強在會後表示深表遺憾，又認為絕不合理。他指修正案旨在清晰表達政府已提前達成公營小學落實小班教學的預定目標，是適當時間檢視成效；而中學目前未推行小班教學，在學生的學習差異、精神健康問題愈來愈嚴重，亦應持續評估其可行性。因此，修正案與原議案內容並無矛盾，反而有助討論更為聚焦，而他日前亦向全體議員發信，說明修正案的主要理據，亦樂意與議員同僚交流；指張宇人在會前沒有主動解釋原議案，卻要求同僚自行詮釋原意，做法欠妥。

對上一次有議員臨時抽起修正案是議員尚海龍，他當時指憂慮修正案「沖淡」了原議案想表達的觀點故決定撤回。