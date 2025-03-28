DSE英文聆聽下周六開考 須提早到試場

【本報訊】中學文憑試（DSE）英國語文科聆聽考試將於下星期六（4月5日）舉行，考評局提醒考生，雖然聆聽考試於當日上午10時正式開始，但考生須提早到達試場作準備，如考生較報到時間（上午9時15分）遲到超過30分鐘，將會被安排前往特別室應考，考生不會獲額外時間作答，並會被扣分。使用電台廣播方式試場的考生，謹記要攜帶收音機及耳筒，考試前亦應檢查器材，包括收音機及耳筒是否運作良好及電量充足，以及確定收音設備內沒有放置SD記憶卡、光碟等儲存媒體。

謹記帶合適收音機耳筒 考評局續指，收音機必須為耳筒式收音機，能收聽FM電台廣播，機身體積不超過46×15×15厘米，考試時須放置桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道；而多媒體播放器、或內置於耳筒的收音機等其他電子儀器均不可使用，不符合要求的收音機或耳筒，將禁止在試場內使用。

考評局又建議，不宜使用具備自動「追台」功能的收音機，以避免在「追台」時出現接收不穩定的情況，考生亦可把電線拉直及垂放在兩旁，不要把電線捲曲，以達到較佳的接收效果。若考生因電台廣播接收不清，或收音機、耳筒不能正常運作，可向監考員要求前往特別室應考，有關情況不會被扣分。

另外，考評局表示每年均收到不少有關考生的手機發出聲響的異常報告，當中有部分型號的手機，即使考生已關掉手機，預設的鬧鐘仍會自動發出聲響，因此建議考生請務必關掉所有鬧鐘功能及自動重啟設置，以免違反考試規則而被扣分，甚至被降級。