「海上巨人號」船錨運抵中環海濱

【本報訊】有史以來最大的油輪「海上巨人號」之船錨昨運抵中環海濱，坐落於摩天輪前。香港海事博物館表示，中環9號碼頭和10號前方將興建海事廣場，將設置沉浸式藝術科技展亭通道及室外互動展示屏，料在今年9月落成並免費開放。

重36噸 坐落摩天輪前 此個「海上巨人號」船錨重36噸，錨柄高7米，錨爪寬4.45米、厚1.13米，原連繫着長20節共548米的錨鏈。隨着油輪航行生涯結束後，2010年在印度古吉拉特海灘被拆卸，及後由海事博物館榮譽主席何安達購入，並移運至昂船洲香港政府船塢暫存，昨日再經陸路運到中環海濱。

海事博物館表示，「海上巨人號」船錨不但展現昔日的雄偉風采，同時見證了香港航運發展的輝煌歷程。除了船錨，新建的「香港海事博物館賽馬會海事廣場」將成為全新集教育、娛樂和藝術的互動公共學習空間，訪客可從沉浸式藝術科技的展亭通道和室外互動展示屏中，了解本港海洋生物和海事歷史，欣賞具有重要意義的海洋文化遺產。