兩資助小學派班歸零 一與友校合併一轉私營

4‧11前需向教育局提交計劃書 於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲批開辦資助小一班級，分別為黃大仙區的天主教博智小學和南區的鴨脷洲街坊學校，被派0班的兩間學校最遲要於昨日向教育局選擇申請發展方案。天主教教育事務處回覆查詢時表示，博智小學將會與教區屬校合併，合併的兩校會以2025/26年度進行籌備，博智的同學下學年仍會於原校繼續上學。學校須在4月11日前向教育局呈交合併計劃書，待教育局批准才能確定合併學校。兩校的管理層及教職員會通力合作，善用資源，從多角度考慮，確保為同學、家長及老師提供最妥善的安排。

事務處早前亦曾表示，以私立開辦小一的方案，因涉及資源龐大，恐怕難以應付，故不排除博智與教區屬校合併。又指明白全港適齡學童人口正面臨結構性下降，對此感到無奈，建校60多年得到家長認同，同學亦喜歡學校，惟礙於學生減少，加上交通不便，導致未能獲派小一班級，深感惋惜。

營辦私小6年料最少需千萬元 至於鴨脷洲街坊學校則在校網公布，法團校董會決定向教育局申請，於2025/26學年以私營方式自資開辦小一班級，以繼續為學生提供優質教育，校方亦將在4月11日前提交計劃書。而教育局早前優化「小學規劃未來路向優化方案」，獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆別6個學年，辦學團體或學校須自資為該屆別的學生營辦小學課程，亦不應向學生收取學費，換言之鴨脷洲街坊學校須負擔該屆別6年的開支，教育界議員朱國強早前更預料，營辦一屆6年最少要1,000萬元。

另外，「小學規劃未來路向優化方案」取消了原有的特別視學方案，學校如果曾以「私小一」復活，在緊接的6個學年再次被派「0班」，則不可再選擇以私營方式開辦小一，教育局解釋，若學校在短期內再次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級，這些學校或未能提供穩定的學習環境，影響學生利益；若學校在下年度小一派位中能獲派足夠學生人數，開辦資助小一班級，學校將可在該學年重新開辦資助小一班級。