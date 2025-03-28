技師企姦案 女客扎醒驚見內褲褪下

現年45歲的被告錢平，報稱任職按摩技師。他否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。X當時21歲，在廣州一間大學讀書。控方開案陳詞指，X於2023年6月24日來港旅遊，翌日晚上11時許，X欲按摩遂輾轉抵達涉案按摩店，並以198元的價格接受按摩一小時。X曾經在按摩期間睡着，之後她決定「加鐘」一小時。

控方指，6月26日凌晨2時許，X伏在按摩床上時，突然感到遭重物壓着她的身體，起身發現外褲及內褲被褪至膝頭位置。被告則在她附近，褲子亦脫下至膝頭，露出勃起的下體。X見狀覺得「好驚」，即時報案。被告在警誡下承認曾向X提供按摩服務，但否認曾發生任何事。控方指，若非X及時醒來，便會遭被告強姦。案件編號：HCCC 217/2024