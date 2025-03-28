涉襲12歲童 輔警續准保

【本報訊】五旬輔警被指於去年10月，在將軍澳單位襲擊一名12歲男童。事隔5個月，他被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件昨日在觀塘裁判法院首次提訊。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至5月22日再訊，被告續准保釋。

已被停職 5‧22再訊 50歲匿名男被告以「YKL」作代號，控罪書上沒有報稱職業。據悉，他是一名輔警，現時已被停職。據警方早前指，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理。

控罪指，被告於2024年10月22日，在新界將軍澳某一單位，身為超過16歲而對一名12歲男童X的兒童或少年人，即男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童X，其方式相當可能導致該男童X受到不必要的健康損害。控方昨稱準備好答辯，辯方則申請押後8星期，以便索取文件及提供法律意見，期間被告續准以1,000元保釋，不得跟證人討論案情。

警察捲入虐兒事件偶有發生。其中42歲男警蔣定邦，被指於2018年12月1日與2019年2月19日之間，多次把冷氣被蓋到男嬰全身，聲稱為遮光，讓男嬰入睡，經審訊後被裁定對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪成。裁判官指，被告只是想用消極方法令男嬰不再哭喊，並於今年2月判處被告入獄14個月。案件編號：KTCC 549/2025