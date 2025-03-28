潑精未重罰 控方提覆核 城大博士生玩消失

揭今年一月離境 內庭處理拘捕令 城大男博士生於去年6月在校園內，從後向一名女子淋潑混有自己精液的液體。涉案男子及後被捕並稱是「不小心」把液體撒向女生。該男子早前承認非禮罪，被判罰款5,000元。律政司不服判罰早前向原審裁判官提出覆核，該覆核聆訊原定於昨日在西九龍裁判法院處理，惟被告並無到庭應訊。控方表示會申請拘捕令，裁判官則指現時不處理覆核聆訊，待被告出席時再作安排，並下令在內庭處理有關拘捕令的安排。

26歲被告來常偉，報稱居於深圳，是城大神經科學系的博士生。他早前承認於2024年6月6日，在香港城市大學李達三葉耀珍學術樓由地下至一樓的2號電梯猥褻侵犯女子Ｘ。據當值律師代表昨指，被告早前由當值律師代表，當獲悉刑罰覆核聆訊的程序後，律師曾多次以電話聯絡他但未能聯絡上。控方則稱曾嘗試以電話聯絡被告但不果，寄掛號信到他報稱的內地地址亦因沒人收件而被退回。控方又稱，根據出入境紀錄，被告於今年一月離境後，未有再入境，故申請拘捕令。

早前認非禮判罰款5000 據案情指，事主Ｘ與被告互不相識，當日下午3時許，當Ｘ搭乘扶手電梯到案發位置時，感覺背和臀部濕掉，發現遭淋潑不明液體。案情續指，Ｘ通報城大的保安和執法部門。調查發現，被告事前跟隨Ｘ，在電梯上一手用手機舉向Ｘ，一手拿着其他東西。不久後被告便步往其他方向。同年6月11日被告被捕，警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。

裁判官於去年9月判刑時曾指，考慮到被告因學生簽證問題，不適宜接受感化令或社會服務令，加上他「勇於承認罪責」，故判處罰款。不過，一個名為「向私密部位潑灑不明液體關注組」於社交媒體專頁，在判刑後不久發布聲稱是案中事主的回應指，對判刑感失望及憤怒，形容罰款5000元是對其傷害的輕描淡寫。其後亦有關注婦女權益的組織指刑罰未能反映同類事件對受害人及公眾嚴重影響，促請律政司覆核刑期。律政司最終亦就本案提出覆核。案件編號：WKCC 2559/2024