九龍城聯廈聯管擬納範圍外舊樓

【本報訊】政府選定4區推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃。九龍城區議會昨討論相關議題，有區議員指區內的舊樓分布範圍廣泛，關注政府能否讓未被列入目標小區的舊樓加入計劃。當局指樂意跟目標範圍外但有意參加計劃的舊樓商談，冀盡快展開招標工作，今年6月推行計劃。

九龍城區劃定宋皇臺、馬坑涌及馬頭角等的目標小區以推行試驗計劃。區議員張景勛指計劃的原意非常好，可是九龍城區的舊樓分布頗為廣泛，若果目標小區以外，或位置處於「鹹淡水」交界的舊樓都有參加計劃的訴求，當局可否酌情讓小區以外的大廈都可以參與試驗計劃。

另一區議員黃文港指區內特別多殭屍法團和三無大廈，不少街坊對於政府命令，或消防年檢或者電力檢測都缺乏相關的應對知識，「聯廈聯管」計劃是可以幫助他們解決難題，希望有多些簡單的宣傳，好讓年長的街坊能有所掌握。區議員林博關注推行「聯廈聯管」計劃的時間表，可讓區議員和街坊組織知道計劃的進度。

倡設回饋機制 分享經驗 由於已指定多個小區，但區議員潘國華希望有關目標小區能夠擴大一些，指部分三無大廈曾出現清潔費或維修工程的時候未能全數住戶集資，關注同類情況會在「聯廈聯管」計劃出現。區議員左滙雄建議設立回饋機制，讓參與者分享經驗和建議，讓未來的計劃可更有效地實施。

九龍城民政事務專員、區議會主席蔣志豪回應指，目標小區以外的大廈有興趣參與計劃，當局樂意跟他們商談，業主可以向民政署提供有關大廈的資料，以便考慮和安排。在時間表方面，他指九龍城區議會是4個區裏面最後一個諮詢，希望之後能盡快進行招標工作，邀請非政府組織遞交報價和建議書，甄選方面會視乎組織的物管經驗和能力，以及會否提出新措施來幫助有關大廈。他又指設立回饋機制是好建議，希望過程中跟相關非政府組織緊密聯繫，提供有意參與大廈的意見，讓計劃進一步推展至其他地區。