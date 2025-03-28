房協兩新盤 市民搶睇示範單位

到場參觀的市民大都先向職員索取兩個項目的樓書，然後逐一參觀示範單位。現場所見，參觀者不乏年輕人，有兩名女士手持樓書在單位內預覽，其中一位女士走出露台實地感受其大小；亦有市民拍攝示範單位間隔及布局，以作參考。

呎價逾$8000 下月供申請

此次推出的兩個項目，均以市價約7折發售。位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」，合共提供1,604個單位，將於4月1日至4月14日接受申請。「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬元，平均實用呎價為8,260元；而「峻然」售價介乎249.7萬至636.7萬元，平均呎價為8,960元。「聚然」是房協首個坐落北部都會區的資助出售房屋項目，分為兩座，每座樓高28層，共提供644個單位，單位實用面積介乎302至616平方呎。而「峻然」是房協第二個推售位於觀塘安達臣道的項目，分為兩座，每座樓高30層，共提供960個單位，單位實用面積介乎302至664平方呎。