嘆樓價處高水平 佔受訪港人7成

本港上月住宅樓價連跌3個月，創逾8年半新低。中大香港亞太研究所昨日公布最新調查，發現69.9%受訪市民仍認為香港現時樓價水平過高；有42.1%市民預計樓價在未來一年會下跌；42.3%受訪者表示家庭在房屋方面的支出，包括供樓費用、租金、差餉、管理費、維修費等的負擔頗重。

調查於今年2月26日至3月11日，訪問了711位18歲或以上的香港市民。結果顯示69.9%受訪者認為現時香港的住宅樓價水平過高，與去年調查結果比較，覺得樓價水平過高的受訪者比例下跌了10.3個百分點；對於未來一年住宅樓價走勢的預測，有42.1%市民預計樓價在未來一年會下跌，較去年高11.4個百分點，在那些估計樓價將會下跌的受訪者當中，45.3%認為將下跌半成至少於一成或22%，認為將下跌一成至少於兩成。

6成指房屋支出負擔重

調查亦發現，有63.4%受訪者認為現時不是買樓的合適時機，僅24.1%覺得是合適時機；60.5%受訪者表示，家庭在房屋方面的支出，包括供樓費用、租金、差餉、管理費、維修費等的負擔頗重或非常重，與去年的同類調查相比，覺得負擔頗重和非常重的受訪者比例，合共上升了8.6個百分點。此外，調查又發現，75.0%受訪者認為擁有自置物業頗重要或非常重要，只有19.6%受訪者表示不太重要或非常不重要，與去年相比，認為擁有自置物業頗重要或非常重要的受訪者比例，合共下跌了5.2百分點。