嘆生暗瘡也睇急症 醫生冀加價可集中照顧危重

【本報訊】政府早前公布公營醫療收費改革方案，收費全面加價。當中的急症室收費，由現時劃一收費180元變成兩級制，危殆及危急病人免費，其他病人則加價逾一倍至400元。醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄昨在電台節目上表示，現時急症室的病人中，次緊急及非緊急病人佔了超過一半，更有些輕症的市民如傷風感冒、腸胃炎，甚至曾有年輕人生暗瘡都會到急症室，日後希望能夠集中人手及資源，照顧較危重的病人，亦希望可以加快處理第三類的病人。

鄭稱，醫管局自1999年引入病人分流制度，已沿用多年，中間亦有多次改善，認為運作已十分成熟，加上分流護士需受過專業訓練，畢業生不會擔任，亦有定期考核等，相信他們對判斷病人情況有足夠經驗。他又稱，急症室上次加費是2017年，當年由100元加至180元，加費數年後，第4類及第5類求診病人的數量變化不大，相信因為180元與私家醫生收費有一段距離，希望今次加費可以體現輕症共付，鼓勵市民善用急症室。

指封頂機制有助長期病患 至於首推「醫療封頂一萬元」機制，即每名港人每年收費上限為一萬元。行會成員林正財亦在電台節目上表示，封頂機制無論對基層或中產都有幫助，因為經常到專科門診覆診及檢查、需要做手術和用標靶藥的長期病患者，醫療開支相當大。他提到，過往曾有中產人士反映，突如其來患上重病或會「一夜致貧」，醫療負擔亦較大，若加上自費藥械則更昂貴，一年支出需數萬元至10多萬元，相信一萬元封頂能「幫他們封到頂」，讓受惠人士安心。