醫生流失率收窄 95非本地培訓護士待註冊

【本報訊】政府明年起將全面調升公立醫院收費，醫院管理局主席范鴻齡昨日表示，收費改革只是公營醫療改革的其中一環，該局今年將推出連串改革措施，提升服務效率和增加生產力。至於醫護人手方面，該局去年的醫生及護士流失率分別收窄到5%及7.2%，且淨增長了392位醫生及580名護士。他強調，醫管局會「應使則使、應慳則慳」，該局的千億撥款中即使只能節省0.1%，都已涉及一億元，可聘請百名新醫生。

醫管局昨午舉行大會，范鴻齡稱，醫管局醫生及護士流失率一直緩慢下降，截至1月底的一年數據顯示，醫生流失率由去年同期5.4%降至5%，過去12個月有339位全職醫生離職，同時聘請了731位全職醫生，目前全職醫生共有7,204位。護士方面，截至1月底護士流失率為7.2%，去年錄得580人淨增長，目前醫管局共有29,513名全職護士，而非本地培訓護士的招聘反應相當踴躍，經面試後有95人已獲聘請，正等待註冊。

事故頻 料6月底前完善指引 范又稱，醫管局每年開支涉近千億，當中65%是不能削減的員工薪酬，該局計劃提升團隊生產力，包括研究減少前線醫護的行政工作，例如減少出席不必要的會議，抽更多時間參與臨床工作；同時利用科技提升效率，包括善用人工智能撰寫醫療報告。

另外，因應公院近年事故頻頻，政府早前責成醫管局進行系統性檢討，其中委員會提出31項建議，醫管局稱基本上全部已經開始工作，預期6月底前可以完善指引工作。至於節省開支方面，范鴻齡稱按政府要求減少百分之二是最低要求，他希望可以做超過百分之二，正全面審視流程，指「一定會發覺中間有啲水分嘅，一定慳到錢嘅。」