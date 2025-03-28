冬流11周330亡魂 一半機率盛夏重臨

新冠恐漸入高峰 傳染病蠢蠢欲動 持續11周的冬季流感季節結束！衞生署衞生防護中心昨日宣布，今個冬季流感季節共錄得498宗成人及兒童重症個案，其中有330名患者病逝，兩者均較去年長達28周的流感季少，更比疫情前的2018年減少兩成。不過，中心總監徐樂堅提醒市民，今年7、8月出現夏季流感季節的機會不小，以疫情前的數據推斷，夏季流感有一半機會重臨。同時，新冠病毒亦可能會漸漸步入高峰。

中心指，是次流感季節主要流行病毒以甲型（H1）為主，488宗嚴重個案中，78%患者本身有慢性病，另外有323人沒有接種疫苗，佔所有成人重症個案66%。兒童方面，今次流感季節共錄得10宗兒童重症，幸沒有死亡個案。對比以往數據，2018年歷時14周的冬季流感季節錄得625宗成人及兒童重症個案，今次時間及重症均明顯減少。

衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康指，今年疫苗接種率創新高，學校參與外展接種計劃的比率約達97%至98%，但有約50間學校未參與。政府亦會針對接種率較低的6個月至未滿兩歲兒童、50至64歲人士群組加強宣傳。

今年政府特別列出「拒絕疫苗接種外展計劃」的學校名單，被問及下年會否有同樣做法，梁就表示，有需要通知未參與外展計劃學校的學童家長，以便他們安排子女接種疫苗。

首3個月135宗諾如個案 徐樂堅昨亦談到本港曾5度出現「夏季流感季節」，5次流行病毒株均為甲型（H3）病毒，而該病毒株目前亦於歐美等地流行，警告今年夏天出現流感季節的機會「唔細」。同時，隨着新冠病毒活躍程度上升，稍後亦有可能會出現新冠高峰，其他傳染病亦須提防。

另外，近期學校內地交流團屢爆屙嘔事件，徐就指，中心共錄得5宗有關內地交流團的相關個案，全部涉及諾如病毒。經中心調查，個案主要涉及人傳人，包括有患者於例如巴士等封閉空間內嘔吐，導致二次感染。中心會聯同教育局、承辦機構加強應對措施。今年首3個月，中心一共錄得135宗諾如病毒感染個案。