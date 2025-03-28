中港澳往返6周6單 毒青食少陣都難 太空油隨身闖關

油彈煙機易管有 可淪7年階下囚 北上南下是毒品流竄捷徑之一，上月14日，本港已透過《危險藥物條例》將太空油列為毒品，條例刊憲後立即生效，新例生效約一個半月，跨境口岸疑成太空油毒品重災區，僅海關揭發的案件已最少有6宗，平均一周有一宗，有港人及內地青年涉懶理新例、懷揣毒品公然闖關。海關表示，今年首兩個月已就太空油毒品拘捕了12人。議員葛珮帆關注跨境口岸屢現毒禍：「太空油毒品兩邊都係犯法」，建議當局加強香港及內地的關口宣傳，廣播內容應着重販運太空油可被罰款500萬元，且終身監禁等，加強阻嚇力。

海關回覆本報查詢指，今年1月至2月，共檢獲20公斤依托咪酯粉末（包括1.8公斤依托咪酯油及14克美托咪酯），另有31粒含有依托咪酯的煙彈，迄今拘捕12人。

學生落馬洲口岸斷正 至於3月份的數據，海關僅公布了部分的行動，如前日在落馬洲支線管制站偵破一宗涉及入境旅客管有依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）的案件，一名由深圳抵港的25歲男旅客被清關時，關員在其身上，以及行李內搜出9粒懷疑「太空油毒品」煙彈及一支電子煙裝置，隨即將他拘捕。據悉，被捕男子報稱為學生，現時正保釋候查。

該宗個案已是本月第4宗陸路邊境旅客被發現藏有太空油的個案，海關在本月5日、11日及14日，均發現有旅客過境時管有太空油，其中14日在落馬洲管制站揭發的個案，過境人士更攜有5粒懷疑「太空油毒品」煙彈、16粒懷疑「他達拉非」及一支電子煙裝置。根據新例，管有太空油一旦罪成，可判監7年、罰款100萬元；販運太空油刑罰更嚴重，可判終身監禁及罰款500萬元。

議員促加強宣傳放蛇 議員葛珮帆表示，接連在關口發現太空油毒品，反映太空油毒品氾濫。太空油毒品的吸食者多為年輕人，網上、社交媒體有不少「點心紙」，他們可以很容易購買各種毒品，例如K仔、大麻、太空油等，建議政府多在網上宣傳，執法部門亦要加強網上巡邏、放蛇等，以打擊濫藥情況。談到有青年攜毒品闖關一事，她認為當局應加強香港及內地的關口宣傳，尤其加強廣播宣傳，「太空油毒品兩邊都係犯法」。

她又指，吸食太空油可以非常隱蔽，使用電子煙裝置即可吸食，她曾接獲不少學校及家長反映，發現學生已吸食太空油一段時間，建議加強學校宣傳教育，「好多家長可能都唔知道咩係太空油」。

翻查新例生效前後的數據，太空油被列為毒品前，邊境口岸屢有旅客攜帶數公斤太空油煙彈闖關，如機場口岸從去年12月至今年2月13日，共有5宗涉及太空油毒品的案件，共檢獲約14.1公斤太空油毒品，當中最多的一宗涉及8公斤太空油。

海關表示，已加強執法力度從入口、分銷到零售，全鏈條、多角度打擊「太空油毒品」。在口岸堵截方面，亦加強情報分析和風險管理作精準貨物及旅客揀選，並將依托咪酯加入「拉曼光譜分析儀」同「離子分析儀」的資料庫，以提升偵測能力。此外，海關亦會繼續加強與內地及海外執法機構的情報交流及協作，因應毒品走私的趨勢，作出針對性部署，適時與內地及海外執法機構採取聯合行動，提升執法成效。

一名25歲旅客日前在落馬洲支線管制站被起出9粒懷疑「太空油毒品」煙彈。 內地及本地均將太空油列為毒品，議員建議當局加強在口岸宣傳。 同案被檢獲的電子煙裝置。 太空油列為毒品後部分闖關個案 執法人員在機場拘捕一名攜太空油入境的男子。