龍七公：外資回歸中國 尚需重拾信任

在日前的中國發展高層論壇上，官方表態「中國真誠歡迎國際資本回歸」。這一表態，直觀表達了北京意圖吸引外資以提振經濟的迫切願望。然而，去年中國外資淨流出達到1,680億美元，創歷史新高，外商直接投資流入僅為45億美元。

中國經濟當然仍具優勢，一是市場規模大、產業體系完備；二是科技創新可圈可點，特別是人工智能、機器人等領域的突破，相當程度上降低了「卡脖子」的焦慮，也為未來產業升級提供更多可能性。然而，影響國際資本信心的因素更多，首要在於政策不確定性與信任危機。過去幾年，中國對多個行業執行了強監管政策。對科技巨頭和平台經濟的整改，教育培訓行業的「雙減」政策，對房地產市場的休克療法，對資本、民營經濟的污名化，嚴重破壞了營商環境。這種強監管有其政治治理邏輯，但一刀切的野蠻粗暴整肅，對相關產業造成近乎毀滅式的打擊，更對投資信心造成深重戕害。如今又重新擁抱外資，但如何重建信任，仍是重大挑戰，不少外資選擇持觀望態度。

儘管中國近年放寬外資准入限制，修訂《外商投資法》，縮減負面清單，但外資仍面臨市場准入不平等、知識產權保護不足等問題。在執行層面審批流程複雜，外資的實際獲得感不足，反而擔心不公平競爭。數據安全審查，也拖累外資的進場速度。

其次是經濟結構與回報率問題。改革開放後的高速增長時代已經結束，這一轉型也伴隨着投資回報率下降。傳統製造業和房地產曾是外資的主要領域，但如今面臨產能過剩和市場萎縮。人工智能、新能源等新興產業雖然展現強勁勢頭，但由於技術壁壘、市場競爭激烈以及本土企業主導地位，外資進入門檻較高。

從外部環境看，劇烈動盪的地緣政治與國際關係，也對國際資本流動構成顯著干擾。特朗普重返白宮，新一輪關稅戰、貿易戰加劇中美關係緊張，制裁、封鎖、脫鈎的風險繼續堆疊。俄烏戰爭亦在繼續撕裂着全球化。這使得相當一部分擔心受到牽連的西方資本選擇「去風險」，對中國市場持謹慎態度。加上中國人口高齡化和勞動力紅利的衰減，讓外資加速向東南亞、南亞、拉美國家轉移投資。

簡政放權 打消疑慮 國際資本的本質是「信心經濟」，其流動方向本質上是信任投票。要讓「歡迎國際資本回歸中國」的表態落地生根，需要政府真正以開放包容的胸懷，簡政放權，將市場優勢、產業優勢轉化為規則優勢、制度優勢，通過明確的法律框架和溝通機制，減少監管不確定性，來打消外資疑慮，而不能依舊囿於用「政策」權杖左右企業生死的傳統套路。在國際層面，則需要加強與主要經濟體對話，緩解地緣政治壓力。雖然中美關係緊張加劇，但近期以來，中歐、中日韓、中英、中澳關係都在穩步緩和，從中也可看出外交路線的調整。